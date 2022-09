Carrefour dévoile un panier à 30 euros en Espagne après la proposition de réduction des prix du gouvernement

L'annonce du gouvernement a été accueillie avec des critiques par des groupes d'entreprises espagnoles et certains politiciens qui considèrent que le gouvernement s'engage dans une intervention sur les prix.

La ministre du Travail, Yolanda Diaz, qui a annoncé lundi qu'elle cherchait à conclure des accords avec les supermarchés, a démenti ces critiques, affirmant que cette mesure aidera les familles démunies à continuer à se nourrir sainement.

Mme Diaz, l'un des trois vice-premiers ministres espagnols et le plus haut responsable du gouvernement issu de la coalition junior d'extrême gauche Unidas Podemos, a déclaré au média espagnol Eldiario.es qu'un accord déterminerait un panier de produits de base dont ils pourraient fixer les prix.

Le détaillant français Carrefour - la deuxième plus grande chaîne d'épicerie en Espagne après la dominante Mercadona - a déclaré qu'il espérait renforcer le pouvoir d'achat des familles espagnoles. Le panier exclusif proposé comprendra des conserves, des pâtes, de l'huile et du café, entre autres produits.

La principale association patronale, la CEOE, a dénoncé la démarche de Carrefour comme étant "soviétique", tandis que le ministre espagnol de l'agriculture, membre du Parti socialiste (PSOE), leader de la coalition, a déclaré qu'en vertu du droit européen, les interventions sur les prix ne pouvaient être adoptées que sur des marchés réglementés. Le secteur agroalimentaire a demandé une réduction de la taxe sur les produits alimentaires.

Mme Diaz a déclaré aux journalistes mercredi qu'elle n'avait jamais parlé d'interventions sur les prix, mais plutôt "d'un accord entre les détaillants et les associations de consommateurs et d'utilisateurs pour faire quelque chose... tout à fait légal."

La porte-parole du gouvernement, Isabel Rodriguez, a déclaré mardi que le gouvernement soutenait le fait que Mme Diaz s'adresse aux supermarchés.

L'inflation a atteint 10,3 % en août en Espagne. En juillet, la farine a connu une hausse de prix de près de 40 %, et les pâtes, les œufs ou le lait ont dépassé des hausses de prix de 22 %.

Carrefour et Diaz se rencontreront jeudi, et Diaz rencontrera les associations de détaillants et les groupes de consommateurs lundi.

En août, Carrefour a déclaré qu'il gelait le prix de 100 produits en France, des sardines en boîte au riz et au liquide vaisselle.

Le gouvernement espagnol a déjà engagé 30 milliards d'euros dans des mesures visant à lutter contre les coûts élevés de l'énergie, notamment par des remises sur le carburant et des réductions de la TVA sur le gaz et l'électricité.

En juin, l'Espagne a plafonné le prix du gaz utilisé pour produire de l'électricité, une mesure qui est maintenant étudiée pour être reproduite dans le reste des pays de l'Union européenne.

Une autre mesure populaire a été le lancement d'abonnements ferroviaires gratuits et de réductions sur les transports publics dans les villes.