Carrefour : discussions préliminaires interrompues

Carrefour et Alimentation Couche-Tard ont annoncé ce week-end, 'au vu des récents événements', l'interruption des discussions préliminaires sur une possible fusion, discussions engagées à la suite d'une démarche amicale de la part du Canadien.



Ils ont toutefois décidé de prolonger leurs discussions pour examiner des opportunités de partenariats opérationnels, portant sur des domaines comme le partage de bonnes pratiques dans la distribution de carburant ou le développement d'achats en commun.



Parmi les domaines envisagés, figurent aussi le développement et la commercialisation de marques de distributeurs, les innovations pour améliorer l'expérience client, et l'optimisation de la distribution de produits dans les régions communes aux deux groupes.



