Carrefour : en piste pour développer le futur de la livraison autonome

Carrefour et Goggo Network, opérateur de logistique autonome, expérimentent un service de Drive Mobile qui repose sur l’utilisation d’un véhicule de livraison entièrement autonome. Celui-ci circulera sur routes publiques, à fort trafic et dans des conditions normales (15 km de parcours et jusqu’à 70km/h), une première en France. Dans le cadre du projet 5G Open Road, cette navette circule depuis le 6 décembre sur le plateau de Saclay, le plus grand terrain d’expérimentation de conduite autonome en France.Carrefour, leader de la livraison à domicile en France, et Goggo Network testent la livraison autonome des commandes Carrefour Drive pour les résidents du plateau de Saclay, incluant notamment les étudiants de l'Institut Polytechnique de Paris. Cette innovation permet de proposer un service de Drive dans des zones éloignées de commerces.Cette expérimentation permettra ainsi de prolonger les tournées de livraisons actuelles en allant chercher encore plus loin les derniers kilomètres restants, tout en assurant une optimisation du temps et des coûts des tournées de transports."Notre ambition de digital retail company est d'utiliser le digital et l'innovation pour imaginer et tester de nouveaux services pour nos clients, qui répondent toujours mieux à leurs attentes, comme ici au service des étudiants et des salariés du plateau de Saclay. En alliant nos forces avec une start-up innovante, Goggo Network, nous démontrons la dynamique du groupe Carrefour pour inventer la logistique et les services retail de demain", a déclaré Elodie Perthuisot, Directrice Exécutive e-commerce, data et transformation digitale du Groupe Carrefour.