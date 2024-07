Carrefour : en territoire positif après l'acquisition de Cora et Match

Le 02 juillet 2024 à 12:26 Partager

Carrefour se hisse à la troisième marche du podium de l'indice CAC 40, progressant de 0,75% à 13,40 euros. Le distributeur annoncé la finalisation de l’acquisition des enseignes Cora et Match en France, auprès du groupe Louis Delhaize. Cette opération consolide la position de Carrefour sur le marché de la distribution alimentaire en France, avec 60 hypermarchés Cora et 115 supermarchés Match, essentiellement situés dans les régions Grand Est et Nord de la France, où Carrefour est historiquement peu présent. La transaction a été effectuée en numéraire.



La valeur d'entreprise de l'opération est de 1,05 milliard d'euros.



Carrefour a obtenu une dérogation de l'Autorité de la Concurrence française pour finaliser l'opération. Elle doit encore se prononcer sur le fond et sur d'éventuels remèdes d'ici à la fin du premier trimestre 2025.



Dans l'intervalle, Carrefour initiera son programme d'intégration et projette de convertir les hypermarchés Cora sous enseigne Carrefour avant la fin de 2024.



"Il s'agit de la plus grosse opération de croissance externe de Carrefour depuis la fusion avec Promodès (en 1999, ndlr)", a commenté Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour.



Ces magasins Cora et Match représentent environ 2,4% de parts de marché de la distribution alimentaire en France.



Le potentiel de synergies est revu à la hausse, atteignant une contribution additionnelle à l'EBITDA de 130 millions d'euros en rythme annualisé à horizon 2027 (contre 110 millions d'euros précédemment).



Les coûts d'intégration associés, essentiellement répartis entre 2024 et 2025, sont estimés à 250 millions d'euros (contre 200 millions d'euros précédemment), dont environ 150 millions d'euros de coûts d'exploitation et environ 100 millions d'euros d'investissements (Capex).



Pour UBS, "la question clé à l'approche des résultats du premier semestre reste la capacité de Carrefour à redresser ses pertes de parts de marché en France tout en maintenant ses marges".