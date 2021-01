Carrefour : entouré pour les discussions avec un Canadien

Carrefour s'envole de plus de 15%, le géant de la grande distribution indiquant avoir été approché, dans une démarche amicale, par le groupe canadien Alimentation Couche­-Tard pour un projet de rapprochement, et avoir entamé des 'discussions très préliminaires'.



'Si Carrefour représente une cible potentiellement attractive, cette annonce nous surprend', réagit Barclays, qui pointe une exploitation de différents formats de magasins par les deux groupes et un chevauchement géographique très limité.



'Si l'on peut souligner la complémentarité quasi parfaite, ce chevauchement limité en termes de format et de géographie limite également, à notre avis, les synergies potentielles susceptibles d'être générées par une éventuelle combinaison', juge le broker.



Barclays s'interroge également sur l'attitude du gouvernement français, si une telle combinaison devait avoir lieu, rappelant la résistance de ce dernier face à un éventuel rapprochement entre Danone et Coca-Cola en 2005.



