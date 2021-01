Carrefour : et Couche-Tard renoncent à un rapprochement mais envisagent des partenariats

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les distributeurs Carrefour et Alimentation Couche-Tard ont annoncé ce week-end avoir décidé de mettre un terme aux discussions préliminaires engagées en vue d'un rapprochement auquel s'était fermement opposé le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire.

Cependant, les deux groupes ont indiqué dans un communiqué commun avoir décidé de poursuivre des pourparlers en vue d'éventuels "partenariats opérationnels", couvrant notamment "le partage de bonnes pratiques dans la distribution de carburant, le développement d'achats en commun, des partenariats sur le développement et la commercialisation de marques de distributeurs, le partage d'expertise et le lancement d'innovations pour améliorer l'expérience client, et l'optimisation de la distribution de produits sur les géographies communes aux deux groupes".

Le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, a souligné que "construire des partenariats innovants est un point clef de la stratégie de transformation de Carrefour. Le partenariat prometteur envisagé avec le leader nord-américain Couche-Tard s'inscrit pleinement dans cette stratégie qui nous a déjà permis de retrouver une voie de croissance rentable".

Couche-Tard avait annoncé mercredi avoir approché Carrefour pour lui proposer un rachat amical. Le groupe canadien avait envoyé une lettre d'intention non engageante proposant une transaction majoritairement en numéraire sur la base de 20 euros par action.

A la suite de cette annonce, Bruno Le Maire avait affirmé son opposition à ce projet, indiquant vendredi que son "non" était "clair et définitif".

