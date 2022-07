5 juillet (Reuters) - Koninklijke Ahold Delhaize NV et Carrefour:

* LES ACCORDS À L'ACHAT CONCLUS ENTRE CARREFOUR ET LOUIS DELHAIZE PRENDRONT FIN LE 28 FÉVRIER 2023 POUR CE QUI CONCERNE LA FRANCE ET LE 31 DÉCEMBRE 2022 S'AGISSANT DU CONTRAT INTERNATIONAL ET DU CONTRAT RELATIF À LA BELGIQUE ET AU LUXEMBOURG Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)