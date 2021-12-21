21 décembre (Reuters) - Carrefour SA:
* CARREFOUR ET EVERLI CONCLUENT UN PARTENARIAT POUR LA
LIVRAISON
DE COURSES EN LIGNE EN FRANCE ET SUR DE NOUVEAUX MARCHÉS
* ÉTEND À LA FRANCE SON ACCORD COMMERCIAL AVEC EVERLI,
PREMIÈRE
MARKETPLACE EUROPÉENNE DE COURSES EN LIGNE, POUR ENRICHIR SON
SERVICE DE LIVRAISON À DOMICILE
* CE PARTENARIAT PERMETTRA AUX HYPERMARCHÉS ET SUPERMARCHÉS
CARREFOUR D'ÊTRE DISPONIBLES SUR L'APPLICATION EVERLI
* CARREFOUR ET EVERLI OFFRIRONT AUX CONSOMMATEURS FRANÇAIS
UN
CHOIX ALLANT JUSQU'À 20 000 PRODUITS
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(Gdansk Newsroom)