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Carrefour et Everli concluent un partenariat pour la livraison de courses en ligne

21/12/2021 | 08:41
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21 décembre (Reuters) - Carrefour SA:

* CARREFOUR ET EVERLI CONCLUENT UN PARTENARIAT POUR LA LIVRAISON DE COURSES EN LIGNE EN FRANCE ET SUR DE NOUVEAUX MARCHÉS

* ÉTEND À LA FRANCE SON ACCORD COMMERCIAL AVEC EVERLI, PREMIÈRE MARKETPLACE EUROPÉENNE DE COURSES EN LIGNE, POUR ENRICHIR SON SERVICE DE LIVRAISON À DOMICILE

* CE PARTENARIAT PERMETTRA AUX HYPERMARCHÉS ET SUPERMARCHÉS CARREFOUR D'ÊTRE DISPONIBLES SUR L'APPLICATION EVERLI

* CARREFOUR ET EVERLI OFFRIRONT AUX CONSOMMATEURS FRANÇAIS UN CHOIX ALLANT JUSQU'À 20 000 PRODUITS Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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Dette nette 2021 7 684 M 8 665 M -
PER 2021 11,3x
Rendement 2021 3,53%
Capitalisation 11 976 M 13 535 M -
VE / CA 2021 0,27x
VE / CA 2022 0,26x
Nbr Employés 255 952
Flottant 72,1%
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