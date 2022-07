Carrefour et louis delhaize vont bientôt mettre fin à leurs accords dans les achats

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de grande distribution Carrefour a annoncé mardi que les accords dans le domaine des achats conclus avec son concurrent belge louis delhaize, propriétaire des enseignes Cora ou Truffaut, prendraient fin prochainement.

L'accord entre les deux distributeurs concernant les achats pour la France se terminera le 28 février 2023, tandis que le contrat portant sur l'international, comme celui relatif à la Belgique et au Luxembourg viendront à échéance le 31 décembre 2022.

Dans le secteur de la distribution, les acteurs nouent régulièrement entre eux des alliances, accords ou contrats afin de mutualiser leurs achats de biens, le but étant de réaliser des économies et d'accéder à de nouveaux fournisseurs, de nouvelles sources d'approvisionnement et de nouveaux produits.

July 05, 2022 02:51 ET (06:51 GMT)