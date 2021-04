Carrefour étend à la France son partenariat avec Deliveroo dans la livraison de courses

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de grande distribution Carrefour a annoncé mardi avoir étendu à la France son partenariat avec le spécialiste de la livraison de repas en ligne Deliveroo pour proposer à ses clients un service de livraison de courses à domicile.

Ce service est lancé cette semaine en France, a indiqué Carrefour, et couvrira dans un premier temps Paris avant une extension à une dizaine d'autres grandes villes "dans les prochains mois".

Carrefour et Deliveroo ont déjà mis en place des partenariats de cette nature en Italie, en Espagne et en Belgique. Dans ce dernier pays, Carrefour va étendre son service aux villes d'Anvers et de Gand, respectivement en avril et en mai, après Bruxelles et Liège le mois dernier.

