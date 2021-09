Carrefour : étudie des scénarios de consolidation, a approché Auchan, selon Le Monde

(Répétition cours de Bourse)

PARIS (Reuters) - L'action Carrefour a brièvement gagné plus de 3% jeudi matin en Bourse de Paris après la publication par Le Monde d'un article selon lequel le groupe de distribution étudie plusieurs scénarios de consolidation et a eu des discussions avec la famille Mulliez, propriétaire d'Auchan [AUCH.UL].

Vers 10h10 GMT, le titre Carrefour recule désormais de 0,63% à la Bourse de Paris.

Le Monde https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/09/30/la-piste-d-un-mariage-carrefour-auchan_6096572_3234.html, qui cite plusieurs sources, écrit que "des discussions ont été engagées au printemps 2021 avec la famille Mulliez en vue de rapprocher Carrefour et Auchan".

L'opération s'est toutefois révélée complexe en raison d'un désaccord sur les parités entre les deux groupes, Carrefour étant coté en Bourse alors qu'Auchan ne l'est pas, ajoute le Monde.

Le quotidien français, citant un banquier d'affaires, précise cependant que le dialogue n'a pas été interrompu entre Carrefour et Auchan, qui n'ont souhaité faire aucun commentaire au Monde.

Sollicité par Reuters, Auchan a déclaré ne pas commenter les "rumeurs de marché". Carrefour de son côté n'a pas souhaité s'exprimer.

Le ministre français des Finances a dit pour sa part n'avoir rien à déclarer sur l'article du Monde.

Carrefour a indiqué en juin qu'il avait entamé une réflexion sur une possible consolidation, alliance ou cession d'activités à l'étranger, tout en assurant qu'aucune décision n'avait été prise pour le moment.

Le distributeur français et le groupe canadien Alimentation Couche-Tard ont en janvier dernier interrompu des discussions en vue d'un rapprochement en raison notamment des réticences du ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire..

