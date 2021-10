Carrefour : extension du partenariat avec Coop Nordics

Le groupe Carrefour annonce l'extension de son partenariat stratégique avec Coop Nordics aux marques internationales, après l'annonce en mai dernier d'un partenariat commercial portant sur les marques propres.



Carrefour World Trade (CWT) a été missionnée pour définir et développer les partenariats internationaux de Coop Nordics avec les fournisseurs internationaux, à partir du 1er janvier 2022.



Ce partenariat conclu entre CWT et Coop Trading concerne les Coops de Finlande (SOK), du Danemark (Coop Danemark), de Norvège (Coop Norvège) et de Suède (Coop Suède).



' Ce nouveau partenariat va générer des synergies et des perspectives commerciales pour nos fournisseurs internationaux ', a commenté Guillaume de Colonges, directeur exécutif marchandises de Carrefour.





