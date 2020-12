Carrefour : finalise l'acquisition de 224 magasins de proximité à Taïwan

Regulatory News:

Carrefour (Paris:CA) annonce ce jour la finalisation de l’acquisition, auprès de Dairy Farm, de 224 magasins de proximité à Taïwan (199 Wellcome - surface moyenne de 420 m² - et 25 Jasons - surface moyenne de 820m²) et d’un entrepôt.

Les magasins acquis bénéficieront dorénavant de la politique commerciale et des conditions d’achat de Carrefour, tandis que Wellcome apportera notamment son expertise reconnue dans le frais et contribuera au développement du e-commerce alimentaire.

Carrefour prévoit de convertir les magasins Wellcome sous enseigne Market au cours des 12 prochains mois, puis les magasins Jasons sous une enseigne Carrefour premium.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la politique d'acquisitions ciblées dans laquelle le Groupe s’est engagé et qu’il a l'intention de poursuivre.

À propos du Groupe Carrefour

Fort d'un réseau multi-formats de 12 300 magasins dans plus de 30 pays, le Groupe Carrefour est un des leaders mondiaux du commerce alimentaire. Carrefour a réalisé un chiffre d'affaires de 80,7 milliards d'euros en 2019.

