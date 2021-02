Carrefour : hausse de 18% du résultat net ajusté annuel

Carrefour dévoile un résultat net ajusté part du groupe de 1,01 milliard d'euros au titre de 2020, en hausse de 17,9%, et une marge opérationnelle courante améliorée de 0,2 point à 3,1%, pour un chiffre d'affaires de 78,61 milliards, en croissance de 7,8% en comparable.



Après presque 10 ans d'option de dividende en titres, le groupe de distribution normalise sa politique de dividende et proposera 0,48 euro par action au titre de 2020. 'Le dividende ordinaire, en numéraire, a vocation à croître régulièrement', précise-t-il.



'Confiant dans son modèle de croissance durable et rentable', Carrefour annonce un objectif de génération de cash-flow libre net annuel supérieur à un milliard d'euros dès 2021, après décaissement des charges exceptionnelles.



