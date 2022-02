Carrefour : hausse du BPA ajusté de 17,2% en 2021

Carrefour publie ce soir un chiffre d'affaires de 81,24 MdsE au titre de l'exercice 2021, soit une croissance de 2,3% en comparable par rapport à l'exercice 2020.



'Cette performance témoigne de l'amélioration continue du modèle du Groupe et reflète la solide dynamique de gains de parts de marché dans tous les pays clés', assure Carrefour.



Entre 2020 et 2021, le résultat opérationnel courant progresse de 7,7% à changes constants, à 2,27 MdsE, tandis que le résultat net ajusté part du groupe s'établit à 1158 ME, en hausse de 146 ME.



Le BPA ajusté ressort ainsi à 1,47 euro, en progression de 17,2%.

Carrefour annonce vouloir atteindre un chiffre d'affaires de 4,8 MdsE en produits bio en 2022, et relève son objectif d'économies de coûts additionnels de 2,4 à 2,7 MdsE à horizon 2023.



Le groupe prévoit aussi de nouveaux rachats d'actions pour 750 ME en 2022.



