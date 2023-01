Carrefour : l'UE approuve deux coentreprises avec Altarea

La Commission européenne annonce avoir approuvé la création de deux entreprises communes par Altarea et Carrefour.



L'entreprise commune SNC Altacar Sartrouville détiendra et exploitera un centre commercial dénommé ' Robert Schuman ' situé à Sartrouville.



L'entreprise commune SNC Altacar Nantes détiendra et exploitera un centre commercial dénommé ' La Beaujoire ' situé à Nantes.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de son impact très limité sur la structure du marché.



