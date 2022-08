Carrefour : lance un appel à "libérer" les salariés pompiers volontaires

"Nous demandons à chaque directeur de magasin et entrepôt de libérer de leurs obligations professionnelles nos collègues qui peuvent partir en renfort», a déclaré sur Twitter le patron du groupe Carrefour, Alexandre Bompard. À l'heure où des feux reprennent en Gironde, dans le Jura, le Maine-et-Loire ou encore la Drôme, le chef d'entreprise a souligné son «immense respect et soutien» à «tous les combattants du feu».



Un peu plus tôt, c'était le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui avait formulé la même requête, en appelant les employeurs à libérer leurs salariés qui sont "des sapeurs pompiers volontaires, pour qu'ils puissent rejoindre leurs collègues sapeurs pompiers, partout sur le territoire".