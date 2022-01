Carrefour : le marché croit à l'offre, mais un peu seulement

Carrefour enchaîne une neuvième séance consécutive dans le vert à la Bourse de Paris. Le titre a repris 5,1% hier grâce au retour de la rumeur de l'existence de négociations avec Auchan en vue d'un rapprochement. C'est Bloomberg qui a rallumé la flamme, en précisant que la famille Mulliez cherche à s'allier à des fonds d'investissement pour s'offrir le groupe de distribution. L'absence de démenti après la parution de la rumeur contribue à faire grimper à nouveau l'action Carrefour de 4,7% ce matin, autour de 18 EUR, soit le niveau touché il y a quelques semaines avec les premiers bruits de couloir concernant un éventuel mariage avec Auchan.

Malgré un prix potentiel évoqué autour de 23,50 EUR par Les Echos, le titre Carrefour ne décolle pas brutalement. En octobre dernier, le curseur était, dit-on, fixé à 21,50 EUR.

Cours de l'action Carrefour par rapport au STOXX Europe 600 sur 5 ans

"La perte séculaire de parts de marché d'Auchan sur des marchés clés tels que la France et l'Espagne et les conditions concurrentielles difficiles en Russie, la solidité du bilan de l'épicier après son retrait de Chine et les synergies remarquables qui résulteraient d'une telle combinaison (qui, selon nous, s'élèveraient à au moins 450 millions d'euros) constituent les conditions idéales pour qu'une offre ferme soit effectivement proposée", souligne James Grzinic, qui suit le dossier chez Jefferies. L'analyste considère que les écueils antitrust sont gérables et que cette option franco-française ne soulèverait pas les craintes qu'avait pu susciter l'approche d'Alimentation Couche-Tard.

Carrefour, un "grand-petit" acteur du secteur par la capitalisation (Source Zonebourse)

Ces dernières années, Carrefour s'est retrouvé au cœur de rumeurs ou de projets d'offres ou de rapprochement avec plusieurs acteurs du secteur. Notamment :