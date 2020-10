Carrefour : met fin à la vente de sacs plastique en Belgique

21/10/2020 | 17:34

Carrefour Belgique a décidé de mettre fin à la vente de sacs plastique à usage unique dans l'ensemble de ses magasins, contribuant ainsi à réduire sa consommation de plastique de plus de 700 tonnes.



Comme alternative, Carrefour a développé un assortiment de sacs réutilisables à base de matières recyclées et recyclables, ainsi que des pochons en coton bio.



Carrefour affirme avoir été la première enseigne de Belgique à proposer à ses clients d'apporter leurs propres boîtes aux rayons des hypermarchés pour les comptoirs traiteur, fromage, boucherie et poisson.



L'initiative de Carrefour s'inscrit dans le cadre du programme Act For Food du groupe qui prévoit notamment que tous les produits Carrefour disposent d'emballages 100% recyclés d'ici à 2025.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.