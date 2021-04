Carrefour : Communiqué Carrefour CA T1 2021

Ventes TTC T1 2021 21 avril 2021

EXCELLENTE PERFORMANCE TRIMESTRIELLE, NOTAMMENT EN FRANCE

Un T1 très solide, en dépit d'une base de comparaison exceptionnelle

Au premier trimestre 2021, Carrefour affiche une solide croissance comparable de +4,2%, soit une progression moyenne de +6,0% sur deux ans, et ce malgré une base de comparaison exceptionnelle liée au début de la crise sanitaire en mars 2020.

Groupe T1 20 T2 20 T3 20 T4 20 T1 21 LFL +7,8% +6,3% +8,4% +8,7% +4,2% LFL moyen sur 2 ans +5,5% +5,1% +5,4% +5,9% +6,0%

En effet, si les mois de janvier et février 2020 avaient été peu impactés par la Covid-19, l'instauration des premières mesures de restriction a particulièrement impacté le mois de mars. Des achats de précaution en amont des mesures de confinement avaient alors été observés, entrainant une forte augmentation du chiffre d'affaires de tous les formats et en e-commerce. Dans les derniers jours du mois, une fois les confinements instaurés, les consommateurs s'étaient ensuite davantage dirigés vers les enseignes de proximité et les supermarchés, au détriment des hypermarchés.

Cette excellente performance au cours du premier trimestre de 2021 illustre la force du modèle multi-format et omnicanal dans les différentes phases de la crise, auxquelles le Groupe s'est adapté en permanence et avec succès, grâce à l'engagement fort de toutes les équipes Carrefour. Disposer d'hypermarchés, de supermarchés, de magasins de proximité, de Cash & Carry, mais aussi d'une offre e-commerce complète, permet d'offrir aux consommateurs le canal de distribution le plus approprié à tout moment.

Forte croissance en comparable en France, traduisant l'excellence opérationnelle au service du client

En France, Carrefour affiche une croissance comparable trimestrielle robuste (+3,5%, dont +3,3% dans les hypermarchés). Cette performance traduit le succès d'une méthode qui place les clients et l'exécution en magasin au cœur de toute initiative commerciale, notamment grâce au « 5/5/5 » et au projet « TOP » déployé à date dans environ 90% des hypermarchés et plus de 100 supermarchés.

Cette exigence quotidienne permet de gommer les irritants, de cibler plus précisément les attentes des consommateurs et de proposer une offre en conséquence plus pertinente et attractive. La satisfaction client s'améliore ainsi depuis plusieurs trimestres.

Le bonne dynamique de NPS® reflète notamment une plus grande disponibilité des équipes, une implantation des produits plus lisible, de moindres ruptures sur les références essentielles, la fraicheur des fruits et légumes, l'exactitude des prix et un temps de passage en caisse réduit.

Une solide dynamique commerciale est en place, qui se reflète dans la nette amélioration des parts de marché. Au T1, Carrefour surperforme au sein de chacun des circuits de référence : hypermarchés, supermarchés, proximité et Drive1. Il s'agit du meilleur trimestre en tendance de part de marché en France depuis quatre ans, avec une progression de +0,2 point2.

Depuis début avril, de nouvelles mesures de confinement sont en vigueur, toutefois moins strictes que lors des précédents confinements (déplacements autorisés sans attestation dans un périmètre de dix kilomètres autour du domicile, restrictions allégées sur le non-alimentaire,fermeture des écoles favorisant la consommation à domicile, etc.). Au cours des premières semaines d'avril, la croissance comparable en France est solide, y compris en hypermarché.