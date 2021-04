Carrefour : La valeur du jour à Paris CARREFOUR fait mieux que prévu, mais sa solide performance en France laisse songeur

Carrefour domine l'indice CAC 40, à la faveur d'un gain de 3,35% à 15,60 euros grâce à une croissance plus élevée que prévu au premier trimestre. Le distributeur a en effet généré un chiffre d'affaires de 18,56 milliards d'euros, en croissance comparable de 4,2%, là où le marché visait 3%. La croissance a notamment été soutenue par sa performance au Brésil (+11,6%) malgré un contexte sanitaire dégradé. Mais "le mérite en revient essentiellement à la France, écrit Invest Securities, dont la performance n’est pas facile à analyser, sinon déroutante".



Attendue à +0,5% par Bloomberg et à +1% par les analystes d'Invest Securities, la croissance organique française est finalement ressortie à 3,5%, dont +2,3% dans l'alimentaire et +12,7% en non-alimentaire. Des chiffres qui laissent Invest Securities songeur: "Où Carrefour a-t-il pu constituer pareille surperformance dans un contexte où une partie de ses hypermarchés a été exposé à des fermetures de rayons non essentiels ?", s'interroge le bureau d'analyses.



Le distributeur revendique une surperformance dans tous les circuits, que ce soit en termes de croissance ou de gains de parts de marché, y compris les hypermarchés. Les gains de PDM dans ce dernier format sont "par ailleurs difficiles à retracer", affirme Invest Securities.



"La performance des supermarchés est également totalement décalée des tendances de la profession avec une croissance LFL de +7%, a contrario de la proximité pénalisée par la conjonction d'effets de base très demandeurs et des restrictions imposées par le couvre-feu", ajoute l'analyste.



Quant à l'e-commerce alimentaire, il a bondi de 51% en France et de 56% au niveau du groupe, après une progression de 45% au premier trimestre 2020.



Dans le reste de l'Europe, l'activité affiche un repli de 1,6%, avec de fortes disparités selon les pays. Ainsi, la Belgique et l'Espagne affiches des croissances organiques de 4,6% et 4,2% respectivement, alors que l'Italie recule de 4,4% en raison des mesures sanitaires, en particulier dans le Nord du pays.



Au Brésil, malgré la situation sanitaire et l'annulation des festivités du carnaval, la croissance en comparable ressort à 11,6%, dont une hausse de 8,6% de Carrefour Retail et de 140% du e-commerce alimentaire.



Concernant ses perspectives, le groupe a réitéré les orientations du plan stratégique Carrefour 2022 et confirmé l'ensemble de ses objectifs opérationnels et financiers. Il vise notamment un cash-flow libre net supérieur à 1 milliard d'euros par an dès 2021, après décaissement des charges exceptionnelles, notamment liées aux plans de restructuration.



Carrefour prévoit aussi 2,4 milliards d'euros d'économies de coûts additionnels d'ici 2023 en année pleine, en complément des 3 milliards déjà réalisés à fin 2020. Economies à propos desquelles le CFO du groupe s'est déclaré "satisfait" ce matin.



Enfin, le distributeur a annoncé une opération de rachat d'actions de 500 millions d'euros, soit environ 4% de sa capitalisation boursière, reflétant " la confiance du management dans la performance opérationnelle du Groupe, sa génération de cash-flow libre et ses perspectives, confortée par un excellent premier trimestre". Cette opération doit lui permettre d'atteindre un équilibre adéquat entre poursuite des investissements, croissance externe et retour aux actionnaires.