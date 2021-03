Carrefour : chasse les substances controversées

Engagé en faveur du mieux manger, Carrefour annonce aujourd'hui le retrait de 13nouvelles substances de ses produits, parmi lesquels de nouveaux colorants, des texturants ou encore le glutamate de sodium.



L'offre Carrefour BIO - la plus large du marché avec plus de 1 000 références certifiées bio - étend quant à elle la suppression de l'huile de palme à l'ensemble de ses produits d'ici la fin de l'année.



L'enseigne annonce aussi le lancement de la gamme Carrefour Classic' OUI AU BON, une gamme dans laquelle ont été bannis les OGM, des additifs ajoutés, conservateurs, colorants artificiels ou encore l'huile de palme. Au total, près de 40 substances controversées supplémentaires qui ont été exclues des recettes.



Aujourd'hui, 30 produits de cette gamme sont déjà disponibles en rayon, et ils seront près de 70 d'ici la fin de l'année 2021, promet l'enseigne.



