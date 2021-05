Carrefour : consacre 0,3ME à un projet Fairtrade/Max Havelaar

L'Agence française de développement (AFD) annonce aujourd'hui que le mouvement Fairtrade/Max Havelaar a lancé un projet d'un million d'euros afin de soutenir les pratiques écologiques et la promotion des femmes dans la filière de la banane bio-équitable, en appuyant onze coopératives au Pérou et en République dominicaine.



Ce projet inédit financé par l'AFD et abondé à hauteur de 300 000 eurospar l'enseigneCarrefoursera déployé par le mouvement Fairtrade/Max Havelaar et son réseau régional de producteurs du commerce équitable Fairtrade (CLAC) en Amérique latine.



Les priorités du programme sont l'amélioration durable des revenus, l'autonomisation des femmes et des jeunes et le développement de meilleurs moyens de résilience face au changement climatique.



