Carrefour : engagements de soutien aux agriculteurs

Face aux conséquences économiques de l'épisode de gel sur le secteur agricole en France, Carrefour annonce une série d'actions en soutien de ses 4000 producteurs partenaires Filière Qualité Carrefour, Reflets de France et Carrefour Bio.



Il s'engage ainsi à maintenir tous ses engagements de collaboration pris sur trois ans avec ses producteurs partenaires et à les aider à valoriser un maximum de leur production épargnée par le gel, même si elle est abîmée.



Carrefour s'engage aussi à réduire les délais de paiement afin de soulager la trésorerie de ses producteurs partenaires les plus touchés, et à donner la priorité à la vente des produits d'origine française sur tous ses étals tout au long de la saison.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.