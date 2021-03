Carrefour : 'fier' du record de produits 'Saveur de l'année'

Le Groupe Carrefour est 'fier': 33 de ses produits alimentaires à marque Carrefour ont été élus 'Saveur de l'Année', 'Saveur de l'Année Bio' et 'Saveur de l'Année Responsable'.



L'enseigne est d'ailleurs la plus primée dans les deux premières catégories, un record qui 'illustre l'engagement de Carrefour pour rendre le bio accessible à tous', assure-t-elle.



Les produits d'hygiène beauté se sont également distingués en obtenant 19 prix aux Victoires de la Beauté 2021, précise Carrefour.



L'enseigne va maintenant lancer une opération promotionnelle d'envergure sur ses produits primés aux 'Saveurs de l'Année' et 'Saveurs de l'Année Bio' qui sera suivie par une autre opération qui portera sur les produits d'hygiène beauté les deux suivantes.





