Carrefour : lance 'Pickup drive', en partenariat avec Pickup

Carrefour annonce nouer un partenariat national avec Pickup, une filiale de La Poste, afin de lancer un nouveau modèle commercial de Drive piéton sous l'enseigne 'Pickup drive'.



Il s'agira de permettre aux clientsde retrouver dans un seul lieu plusieurs services de proximité: retrait de courses alimentaires mais aussi retrait et dépôt de colis.



Si le premier 'Pickup drive' ouvre à Paris (XIXe) ce mercredi 26 mai, l'ouverture de plusieurs dizaines d'autres sites est prévue 'prochainement' dans les grandes agglomérations françaises, sur ce même modèle, assure Carrefour.



Un même site permettra donc aux clients de venir retirer leurs courses, de retirer ou retourner leurs colis e-commerce (Colissimo, Chronopost, DPD France) ou déposer leurs envois de relais à relais (Shop2Shop by Chronopost) et leurs retours e-commerce.



