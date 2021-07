Carrefour : partenariat avec Google Cloud en Belgique

Google Cloud et Carrefour Belgiqueont annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat visant à faire migrer les centres de données de Carrefour vers Google BigQuery.



Avec la création de ce nouveau cloud de données, les équipes de l'entreprise disposeront d'un meilleur accès et de plus grandes capacités d'analyse pour ses divers ensembles de données sur les produits, les consommateurs et la chaîne d'approvisionnement.



' En mettant en oeuvre un cloud de données, et en migrant ses systèmes SAP dans un environnement cloud, Carrefour Belgique jette les bases de son innovation et de sa croissance futures', estime Joris Schoonis, directeur général Benelux à Google Cloud.



La migration des données et des applications de Carrefour vers Google Cloud devrait être achevée d'ici 2022.



