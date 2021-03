Carrefour : partenariat pour le soutien aux producteurs

Le géant de la distribution alimentaire Carrefour annonce un partenariat sur trois ans, visant à garantir davantage de visibilité et de perspectives aux 18.000 producteurs français de ses 111 Filières Qualité Carrefour (FQC).



Il donnera des garanties de volumes sur plusieurs années et un prix d'achat tenant compte des coûts de production, des prix des produits agricoles sur le marché et des spécificités techniques liées à la qualité supérieure des produits FQC.



Les premiers contrats seront signés avec six FQC courant mars 2021 (Lait, Bleu d'Auvergne AOP, Fourme d'Ambert AOP, moules, pommes, boeuf). L'ensemble des Filières Qualité Carrefour françaises sera concerné d'ici 2022.



