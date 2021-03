Carrefour : renforce son leadership au Brésil avec l'acquisition de Grupo BIG

Regulatory News:

Carrefour (Paris:CA):

Grupo Carrefour Brasil (« Carrefour Brésil ») a conclu un accord avec Advent International et Walmart en vue de l'acquisition de Grupo BIG Brasil SA (« Grupo BIG »), troisième acteur de la distribution alimentaire au Brésil. Cette acquisition renforce la présence de Carrefour Brésil sur ce marché au potentiel de croissance important. Elle lui permettra d'offrir aux consommateurs brésiliens une gamme élargie de produits et de services à des prix plus compétitifs.

La transaction valorise Grupo BIG à une valeur d'entreprise de 7,0 Md BRL1 (environ 1,1 Md€). Cette acquisition offre un potentiel de synergies significatif dès la première année, se renforçant progressivement pour atteindre une contribution nette à l’EBITDA de 1,7 Md BRL (environ 260 M€) additionnels en base annuelle, 3 ans après la réalisation effective de la transaction.

Les deux groupes réunis affichent un chiffre d'affaires TTC combiné d'environ 100 Md BRL, opèrent 876 magasins et emploient environ 137 000 collaborateurs. Présent au Brésil depuis 1995, Grupo BIG exploite un réseau multiformat de 387 magasins et a réalisé un chiffre d’affaires TTC de 24,9 Md BRL (21,7 Md BRL HT) et un EBITDA ajusté de 928 M BRL en 2020. Carrefour Brésil, présent dans le pays depuis 1975, exploite 489 magasins et a réalisé un chiffre d'affaires TTC de 74,7 Md BRL (67,6 Md BRL HT) et un EBITDA ajusté de 5,6 Md BRL.

Alexandre Bompard, Président-directeur général du Groupe Carrefour, a déclaré : « Notre Groupe est à l’offensive : l’acquisition du Groupe BIG est un mouvement de transformation majeur pour Carrefour Brésil. Dans ce pays continent aux perspectives de développement immenses, nous avons accentué depuis 3 ans notre leadership sur le marché de la distribution alimentaire, et BIG vient encore le renforcer par des formats et des emplacements très complémentaires. L’opération s'insère parfaitement dans l’écosystème de Carrefour Brésil et dans la stratégie de croissance externe du Groupe, centrée sur la consolidation de nos marchés clefs. Les importantes synergies générées par cette transaction sont un levier de création de valeur supplémentaire et un ajout puissant au modèle de croissance rentable que nous avons établi à l'échelle de notre Groupe. »

***

Rationnel stratégique

L’acquisition de Grupo BIG renforce le leadership de Carrefour au Brésil. Les deux groupes offrent une forte complémentarité géographique, et la transaction étendra la présence de Carrefour Brésil dans des régions où il a une pénétration limitée, telles que le nord-est et le sud du pays, et qui recèlent un potentiel de croissance important.

L’acquisition permet à Carrefour Brésil de se développer dans ses formats traditionnels, notamment le Cash & Carry (enseigne Maxxi) et l’hypermarché (enseignes BIG et BIG Bompreço), et d’étendre sa présence dans des formats dans lesquels il a une présence plus limitée, en particulier les supermarchés (enseignes Bompreço et Nacional) et la proximité (enseigne TodoDia). De plus, Carrefour Brésil opèrera sur un nouveau segment de marché avec le format Sam’s Club, via un accord de licence avec Walmart. Ce modèle commercial premium, unique et très rentable, repose sur un système d'adhésion, avec plus de 2 millions de membres.

Le rapprochement des deux groupes enrichira l’écosystème de produits et de services de Carrefour Brésil, qui sert actuellement plus de 45 millions de clients. La base importante de clients de Grupo BIG fera dorénavant partie de l'écosystème de Carrefour Brésil et bénéficiera de l'expérience complète d'un environnement omnicanal. Ils auront notamment accès à une offre e-commerce étendue, ainsi qu’aux différentes solutions de paiement et de crédit de Banco Carrefour, qui seront disponibles dans tous les magasins.

Synergies

Les synergies d’1,7 Md BRL attendues en base annuelle comprennent notamment :

Les gains liés à une hausse de la densité commerciale et à l’alignement des marges, qui permettront d’augmenter rapidement la rentabilité des magasins. Ces gains se matérialiseront avec la conversion des magasins aux enseignes Carrefour et Atacadão, qui proposent la meilleure offre commerciale dans leurs segments respectifs ; Les revenus liés à l'offre de services financiers de Banco Carrefour ​​au nouveau périmètre de magasins, en capitalisant sur la proposition de valeur unique de Carrefour Brésil (cartes de crédit, portefeuille numérique, terminaux de paiement B2B et crédit) ; L’accélération de la croissance de l’offre digitale de Carrefour Brésil (e-commerce alimentaire et non alimentaire, marketplace B2C et B2B, partenariats pour la livraison sur le dernier kilomètre, etc.), grâce au réseau de magasins et à la base clients de Grupo BIG ; L’optimisation des coûts centraux et des coûts indirects, ainsi qu’une meilleure efficacité logistique.

Structure de la transaction

L’acquisition sera réalisée à 70% en numéraire et à 30% via des actions Carrefour Brésil nouvellement émises. A l'issue de la transaction, le Groupe Carrefour détiendra environ 67,7% de Carrefour Brésil (contre 71,6% aujourd'hui), Península Participações 7,2% et Advent International et Walmart conjointement 5,6%, via des filiales.

Bénéfices pour les parties prenantes brésiliennes

Depuis plus de 45 ans, Carrefour Brésil travaille et investit pour que des millions de consommateurs puissent bénéficier du meilleur assortiment de produits et des meilleurs services de la distribution au Brésil. Avec cette transaction, Carrefour Brésil aura investi plus de 15 Md BRL depuis 2019, contribuant directement au développement social et économique du pays, avec notamment la création de milliers d’emplois et de débouchés pour les producteurs locaux.

Carrefour Brésil entend optimiser le réseau de magasins en convertissant les magasins Maxxi à son enseigne Atacadão. L’entreprise prévoit également la conversion de certains magasins BIG et BIG Bompreço aux enseignes Atacadão ou Sam’s Club. Les magasins restants seront convertis à l’enseigne d’hypermarchés Carrefour. Les clients pourront ainsi bénéficier de l’offre d’Atacadão et de Carrefour, ainsi que de l’engagement du Groupe à rendre accessible à tous une alimentation saine et de qualité. L’acquisition permettra également d’offrir les meilleurs prix aux familles brésiliennes, aux petits commerçants et aux restaurateurs.

Prochaines étapes

La transaction reste soumise à l’autorisation de l’autorité de la concurrence brésilienne (CADE), à l’approbation des actionnaires de Carrefour Brésil, ainsi qu’aux conditions usuelles. La finalisation est attendue en 2022.

À propos de Grupo BIG

Présent au Brésil depuis 1995, Grupo BIG (anciennement Walmart Brazil) exploite un réseau multiformat de 387 magasins, comprenant 35 magasins réservés aux membres sous enseigne Sam's Club, 107 hypermarchés sous enseignes BIG et BIG Bompreço, 99 supermarchés sous enseignes Bompreço et Nacional, 97 magasins de soft discount sous enseigne Todo Dia, 49 magasins Cash & Carry sous enseigne Maxxi ainsi que 13 stations-service. Groupe BIG est présent dans 19 États, avec une présence plus marquée dans les régions du sud et du nord-est du Brésil. En 2020, Grupo BIG a réalisé un chiffre d’affaires TTC de 24,9 milliards de BRL et un EBITDA ajusté de 928 millions de BRL.

À propos de Carrefour Brésil

Carrefour Brésil exploite 489 magasins au Brésil, dont 100 hypermarchés sous enseigne Carrefour, 53 supermarchés sous enseignes Carrefour Bairro et Market, 130 magasins de proximité sous enseigne Carrefour Express, 206 magasins Cash & Carry sous enseigne Atacadão, ainsi que 125 pharmacies et 77 stations-service. En 2020, Carrefour Brésil a réalisé un chiffre d'affaires TTC de 74,7 milliards de BRL et un EBITDA ajusté de 5,6 milliards de BRL.

À propos du Groupe Carrefour

Fort d’un réseau multi-formats de plus de 13 000 magasins dans plus de 30 pays, le Groupe Carrefour est un des leaders mondiaux du commerce alimentaire. Carrefour a réalisé un chiffre d’affaires total de 78,6 milliards d’euros en 2020. Il compte plus de 320 000 collaborateurs qui contribuent à faire de Carrefour le leader mondial de la transition alimentaire pour tous, en offrant chaque jour une alimentation de qualité, accessible partout et à un prix raisonnable.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.carrefour.com, sur Twitter (@GroupeCarrefour) et sur LinkedIn (Carrefour).

ANNEXE 1 – Chiffres clés 2020

Carrefour Brésil Grupo BIG Activités combinées

(pro forma) Chiffre d'affaires TTC, Md BRL 74,9 24,9 c.100 Chiffre d’affaires HT, Md BRL 67,6 21,7 89,3 EBITDA ajusté (post-IFRS 16), Md BRL 5,6 0,9 6,5

+1,7 de synergies

nettes après 3 ans Nombre de magasins 489 387 876 Employés c.96 000 c.41 000 c.137 000

ANNEXE 2 – Bilan pro forma simplifié de Grupo BIG au 31 décembre 2020 (non audité)

ACTIF Md BRL PASSIF Md BRL Immobilisations et droits d’utilisation de l’actif 6,4 Capitaux propres 8,7 Impôts différés actifs 5,5 Engagements locatifs 2,2 Stocks 2,8 Provisions nettes des dépôts judiciaires 1,6 Créances commerciales 1,5 Dettes fournisseurs 3,7 Cash net 0,5 Dettes sociales et fiscales 0,5 Autres actifs 0,7 Autres passifs 0,7 Passifs 8,7 TOTAL 17,4 TOTAL 17,4

Grupo BIG possède les murs de 181 de ses magasins (47% de son parc total) et 38 terrains additionnels, représentant une valeur immobilière totale d’environ 7 Md BRL, selon une estimation indépendante.

ANNEXE 3 – Valeur d’entreprise

Md BRL Valeur des fonds propres (pre-IFRS 16) 7,5 (+) Dette nette / (cash net) au 31/12/2020 (0,5) (=) Valeur d’entreprise (pre-IFRS 16) 7,0

ANNEXE 4 – Autres termes de la transaction

Le paiement est associé à un complément de prix basé sur la performance du cours de Carrefour Brésil (appréciation du cours de l’action Carrefour Brésil en BRL entre la signature de l’opération et 6 mois après la finalisation, multipliée par un facteur de 20 millions, conformément aux termes du contrat).

Les termes de la transaction prévoient un paiement initial de 900 M BRL aux vendeurs par Carrefour Brésil, payé rapidement après la signature. Ce paiement sera déduit du montant total de la transaction à la clôture.

DISCLAIMER

Ce communiqué contient à la fois des informations historiques et des déclarations et informations prospectives relatives aux performances futures attendues de Carrefour Brésil à la suite de la réalisation de Grupo BIG, si celle-ci est réalisée. Certaines informations relatives à Grupo BIG au sein du présent communiqué ont été préparées sur la base d’informations fournies à Carrefour Brésil par Grupo BIG dans le cadre du processus d’acquisition. Ces données financières n’ont pas fait l’objet d’un audit et n’ont pas été revues par les commissaires aux comptes de Carrefour Brésil. Les données financières combinées fournies dans ce communiqué n’ont pas fait l’objet d’un audit ou d’un examen par les commissaires aux comptes de Carrefour Brésil.

Ces déclarations et informations de nature prospective ont été établies sur la base des hypothèses actuellement retenues par la Direction du Groupe. Elles ne constituent pas des garanties quant aux performances futures du Groupe. Les résultats ou les performances qui seront réalisés sont susceptibles d'être substantiellement différents des déclarations et informations prospectives présentées en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes, notamment les facteurs de risques exposés dans les différents documents déposés par Carrefour Brésil auprès de la CVM (Comissão de Valores Mobiliários), notamment son Reference Form, ou ceux déposés par Carrefour auprès de l'Autorité des marchés financiers au titre de l'information règlementée disponibles sur le site de Carrefour (www.carrefour.com) et notamment son Document d'Enregistrement Universel.

_____________________

1 Avant engagements locatifs (IFRS 16), qui s’élèvent à 2,2 Md BRL

