Carrefour : trois ans de plus pour Alexandre Bompard

Carrefour annonce que l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires du groupe a validé le renouvellement du mandat d'administrateur d'Alexandre Bompard.



Ce dernier a d'ailleurs été reconduit par le conseil d'administration dans ses fonctions de p.d.-g. pour une durée de trois ans.



De manière plus générale, toutes les résolutions présentées à l'ordre du jour ont été approuvées, indique Carrefour.



A l'issue de l'assemblée générale, la composition du Conseil d'administration et de ses comités spécialisés reste inchangée.





