Carrefour : veut grandir au Brésil en acquérant Grupo BIG pour 1,1 md d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de grande distribution Carrefour a annoncé mercredi avoir conclu un accord avec Advent International et Walmart en vue de l'acquisition de Grupo BIG, un acteur important de la distribution alimentaire au Brésil, pour une valeur d'entreprise de 7 milliards de réaux, soit 1,07 milliard d'euros.

A la Bourse de Paris, l'action Carrefour progresse timidement de 0,8% en début de séance, à 14,87 euros. La réussite de cette acquisition ferait de Carrefour un leader incontesté du marché brésilien, commente Jefferies. L'opération créerait un nouveau relais de croissance pour les profits du groupe, ajoute l'intermédiaire financier.

La transaction envisagée sera réglée à hauteur de 70% en numéraire, grâce à la trésorerie existante ainsi qu'au recours à l'endettement, et à hauteur de 30% en actions Carrefour Brésil à émettre, a indiqué Carrefour dans un communiqué. Après paiement, Carrefour détiendra environ 67,7% du capital de Carrefour Brésil, contre 71,6% à ce jour. Península Participações possédera 7,2% des actions Carrefour Brésil, tandis que la participation d'Advent International et de Walmart s'établira à 5,6%.

"La transaction reste soumise à l'autorisation de l'autorité de la concurrence brésilienne (CADE), à l'approbation des actionnaires de Carrefour Brésil, ainsi qu'aux conditions usuelles. La finalisation est attendue en 2022", a ajouté le groupe.

Au Brésil, Grupo BIG exploite un réseau de 387 magasins, contre 489 pour Carrefour, qui a souligné que cette opération offrait un potentiel de synergies significatif. Trois ans après la réalisation effective de cette acquisition, les synergies de revenus et de coûts devraient ressortir à 1,7 milliard de réaux, soit 260 millions d'euros environ, qui viendront directement s'ajouter à l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) du nouvel ensemble.

Les synergies visées seront réalisées grâce à la hausse de la densité commerciale, à l'alignement des marges entre les différentes enseignes, à l'optimisation des frais centraux ou encore grâce à une meilleure efficacité logistique, a assuré Carrefour.

Le rachat de Grupo BIG aura un effet positif sur le bénéfice net par action du groupe dès la première année suivant la finalisation de l'opération, a également précisé Carrefour.

"Les importantes synergies générées par cette transaction sont un levier de création de valeur supplémentaire et un ajout puissant au modèle de croissance rentable que nous avons établi à l'échelle de notre groupe", a commenté Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour, cité dans ce même communiqué.

Le nouvel ensemble pourrait réaliser un chiffre d'affaires de 100 milliards de réaux, soit environ 15,3 milliards d'euros. L'Ebitda ajusté cumulé de Grupo BIG et de Carrefour Brésil est ressorti à 6,53 milliards de réaux, soit 998,8 millions d'euros.

Les actifs brésiliens de Carrefour et ceux de Grupo BIG offrent une forte complémentarité géographique et permettront au distributeur français de s'installer sur un nouveau segment de marché avec le format Sam's Club, via un accord de licence avec Walmart. Ce modèle commercial premium, unique et très rentable, repose sur un système d'adhésion, avec plus de 2 millions de membres.

