Carrefour : négociations exclusives avec Barzel au Brésil

Carrefour Brésil a annoncé être entré en négociations exclusives avec Barzel pour la vente de 5 centres de distribution et 5 magasins détenus par Grupo Carrefour Brasil.



Le montant de la transaction porte sur environ 1,3 milliard de BRL (environ 1,1 milliard de BRL net d'impôts sur les plus-values et autres frais).



Ces actifs seront loués à Carrefour dans le cadre de contrats de location d'une durée de 20 ans, renouvelables pour des périodes supplémentaires de 5 ans, permettant d'assurer la continuité des opérations.



' Cette transaction de cession-bail s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à maximiser son efficacité opérationnelle et financière en procédant à une revue permanente de ses actifs immobiliers ' indique le groupe.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.