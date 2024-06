CARREFOUR : objectif de cours abaissé chez Oddo BHF

Le 19 juin 2024 à 10:02 Partager

Oddo BHF maintient son opinion 'neutre' sur Carrefour et ajuste son objectif de cours de 17,5 à 16 euros pour 'factoriser une perception un peu plus prudente sur le titre, tant sur le plan opérationnel que réputationnel', pointant les polémiques sur les franchisés en France.



Alors que Bercy réclame 200 millions d'euros d'amende dans ce dossier, l'analyste voit trois principaux risques : attractivité auprès des candidats à la franchise, remise en cause du modèle économique, et risque réputationnel/RSE auprès des investisseurs.



'Le groupe peine à inverser sensiblement la dynamique négative sur les parts de marché en valeur, dans un contexte concurrentiel encore exacerbé en France', ajoute-t-il en outre, jugeant ainsi la guidance France de croissance de l'EBIT très 'challenging'.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.