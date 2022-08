Carrefour : opération de blocage des prix en France

Carrefour annonce le blocage des prix de 100 produits à marque propre correspondant aux essentiels du quotidien de ses clients, à compter de ce jour, et jusqu'au 30 novembre prochain, dans l'ensemble de ses magasins en France comme sur Carrefour.fr.



L'opération couvre diverses familles de produits : alimentaires (produits frais, épicerie, primeur, conserves, produits apéritifs, condiments, produits de salaison, boissons, etc.) et non alimentaires (produits d'hygiène, détergents, habillement, petit-électroménager, etc.).



Cette initiative s'inscrit dans le cadre de son défi anti-inflation, lancé début juin, ayant notamment permis de proposer un panier de 30 produits essentiels pour moins de 30 euros, durant tout le mois de juillet, ainsi qu'une opération prix serrés toujours en cours.



