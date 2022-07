Carrefour : partenariat avec NOUS anti-gaspi

Carrefour annonce s'allie à 'NOUS anti-gaspi', magasins pionniers dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, pour proposer une gamme de produits hors des standards, jusqu'à 20% moins chers.



Le distributeur va proposer en exclusivité dans ses hypermarchés d'Ile-de-France 30 références de la marque NOUS anti-gaspi. Ces produits peuvent présenter des défauts physiques (poids, forme, calibre), une durée de vie plus courte ou être produits à la commande pour éviter les surplus de production et ne répondent donc pas aux normes des circuits de la distribution classique.



A travers cette initiative, Carrefour entend soutenir le pouvoir d'achat de ses clients, tout en questionnant les standards de la distribution.



