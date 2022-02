Carrefour : partenariat étendu dans 10 villes françaises

La société Carrefour annonce qu'après avoir étendu à la France son accord commercial international avec Everli, la première marketplace européenne de courses en ligne, elle met à disposition ses hypermarchés et supermarchés sur la plateforme dans 10 villesfrançaises, à savoir Lille, Lyon, Nice, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Nantes, Grenoble, Rennes, Pariset leur banlieue.



Par ailleurs, Everli commence à opérer dans la banlieue parisienne dès aujourd'hui, et couvrira Paris intra-muros dans les semaines à venir.



Grâce à cette expansion, Carrefour et Everli proposeront aux consommateurs de ces villes jusqu'à25 000 produits provenant de plus de 140 de leurs magasins locaux préférés,livrés le jour même.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.