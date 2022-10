Carrefour prévoit de placer 41 magasins en location-gérance en 2023

Paris (awp/afp) - Quarante-et-un magasins Carrefour, dont 16 hypermarchés, dans lesquels travaillent près de 4.000 salariés, pourraient sortir du groupe et passer en location-gérance en 2023, a-t-on appris de sources syndicales, à l'issue d'annonces faites mercredi par la direction aux représentants du personnel.

Seize hypermarchés, dont un "qui passerait en franchise" situé à Tarnos, dans les Landes, pourraient passer en location-gérance, selon Sylvain Macé, délégué CFDT. Le magasin de Tarnos n'est "pas du tout déficitaire", a-t-il assuré.

"Ça va faire froid dans le dos des salariés quand ils vont voir que l'argument, qui est de choisir des magasins déficitaires, tombe. Tout le monde est concerné, y compris le magasin qui marche bien", s'est inquiété M. Macé.

La direction de Carrefour, qui défend cette stratégie consistant à confier à un gérant le fonctionnement d'un magasin par la nécessité de "réformer le modèle de certains de ses hypermarchés afin qu'ils puissent retrouver une dynamique de croissance", précise que ce plan est actuellement à l'état de projet.

Selon trois sources syndicales confirmant une information du spécialiste de la distribution Olivier Dauvers, les autres hypermarchés concernés par un passage en location-gérance en 2023 seraient ceux de Troyes-la-Chapelle (Aube), Hérouville (Calvados), Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), Nantes-Beaulieu (Loire-Atlantique), Laval (Mayenne), Reims-Cernay (Marne), Armentières, Denain, Condé-sur-Escaut, Saint-Pol-sur-Mer (Nord), Thionville (Moselle), Vaulx-en-Velin (Rhône), Toulon-Mayol (Var), Evry (Essonne) et Montreuil (Seine-Saint-Denis).

"Braderie à Carrefour tout doit disparaître", a de son côté protesté la CGT dans un communiqué mercredi soir.

A cette liste d'hypermarchés s'ajoutent 25 supermarchés Carrefour Market, selon les syndicats.

La direction assure avoir mis en place "une clause sociale qui permet de maintenir de nombreux avantages pour les personnels transférés". Mais celle-ci n'excède pas 15 mois, selon des sources syndicales.

"Ensuite, ils reviennent à la convention de branche, certains avantages sont remis en cause et selon nos calculs, les salariés perdent en gros, un mois, un mois et demi de salaire en termes d'avantages", a estimé auprès de l'AFP Dominique Moualek, délégué national FO hypermarchés Carrefour.

Il y a "un impact sur l'emploi", ajoute-t-il, "on se rend compte que très rapidement, on a des salariés qui sont amenés à quitter les magasins, d'autant que les locataires gérants peuvent avoir tout intérêt à voir partir ces salariés pour embaucher d'autres salariés sans les anciennes règles de Carrefour. Il y a une vraie casse sociale là-dedans".

Selon les calculs de M. Macé, "depuis la mise en place du plan" du patron du groupe Alexandre Bompard en 2018, "on est en train d'atteindre 20.000 salariés dans 268 magasins" qui passeraient en location-gérance. C'est "vraiment une vague de fond, une externalisation des magasins très clairement".

afp/rp