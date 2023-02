Carrefour prévoit une nouvelle croissance des bénéfices cette année

Carrefour a prévu une nouvelle croissance cette année sur ses trois principaux indicateurs - le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA), le résultat opérationnel courant et le cash-flow libre net.

"En 2023, Carrefour continuera à se différencier pour le bénéfice de ses clients et de ses actionnaires", a déclaré le président-directeur général Alexandre Bompard dans un communiqué.

Les bons résultats et la forte génération de cash ont permis à Carrefour de remettre aux investisseurs une hausse de 8% du dividende à 0,56 euro par action et de lancer un programme de rachat d'actions de 800 millions d'euros après un premier de 750 millions d'euros en 2022 et 700 millions d'euros en 2021.

La société a également fait état d'un résultat opérationnel courant 2022 en hausse de 4,6% à 2,377 milliards d'euros (2,55 milliards de dollars) à taux de change constant, légèrement supérieur au consensus des analystes de 2,34 milliards d'euros compilé par Refinitiv.

Cette performance reflète 1 milliard d'euros de réductions de coûts et des ventes en 2022 qui ont augmenté de 8,5% à taux de change constant pour atteindre 90,81 milliards d'euros, avec des gains de parts de marché dans tous les pays clés.

Sur le principal marché français de l'entreprise, où l'offre à bas prix de ses hypermarchés a attiré les acheteurs aux prises avec une inflation élevée, le bénéfice d'exploitation a augmenté de 10,2 % pour atteindre 834 millions d'euros.

Au Brésil, le deuxième marché de Carrefour, le bénéfice d'exploitation a augmenté de 9 % à taux de change constants, bien que sa marge ait diminué de 111 points de base en raison des dépenses liées à l'intégration de Grupo BIG et à l'accélération des conversions de magasins.

En novembre dernier, Carrefour a promis d'accélérer son expansion dans le commerce électronique, d'ouvrir davantage de magasins discount et de réduire les coûts dans le cadre du plan de Bompard visant à accélérer le redressement du groupe dans un contexte d'inflation galopante aggravée par la guerre en Ukraine.

M. Bompard doit également relever le défi de mettre en œuvre la deuxième étape du redressement du groupe jusqu'en 2026 sans les ressources financières supplémentaires qui auraient été disponibles si deux rapprochements prévus n'avaient pas échoué - l'un avec le canadien Alimentation Couche-Tard et l'autre avec le français Auchan.

L'action Carrefour est toujours 26% en dessous du niveau où Bompard est arrivé en juillet 2017.

(1 $ = 0,9332 euros)