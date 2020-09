Carrefour : programme de labellisation des mesures sanitaires

25/09/2020 | 11:17

Carrefour lance un programme de labellisation des mesures sanitaires Covid-19 mises en place dans ses magasins et au sein de sa Supply Chain.



' Les équipes d'AFNOR Certification vérifient actuellement nos magasins Carrefour Hypermarchés, Carrefour Market et nos entrepôts. Cette démarche vise à attester du respect des mesures sanitaires attendues par nos clients ' indique le groupe.



Carrefour a mis tout en oeuvre pour protéger la santé de ses clients ainsi que celle de ses équipes. Au sein des magasins, des mesures strictes ont été mises en place, tant en matière de sécurité que d'hygiène.



La phase de labellisation s'achèvera mi-novembre 2020.



