Carrefour recrute deux dirigeantes chez Veolia et Suez

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Carrefour a annoncé jeudi deux nominations au sein de son comité exécutif ainsi que la création d'une nouvelle direction.

"La création d'une direction de l'Engagement, positionnée au plus haut niveau de la gouvernance du groupe, traduit la volonté de Carrefour de renforcer et d'incarner plus encore son ambition dans les domaines de l'environnement, de la diversité, de l'inclusion et de la solidarité, qui sont au cœur de sa responsabilité d'entreprise", a commenté le groupe dans un communiqué.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Carine Kraus est nommée directrice de l'Engagement, membre du comité exécutif du groupe, au 1er février 2022. Depuis 2020, elle était en charge du développement durable du groupe Veolia.

-Alice Rault est nommée directrice de la Stratégie et de la Transformation, membre du comité exécutif du groupe, au 1er mars 2022. Elle était Chief Transformation Officer du groupe Suez depuis 2019.

