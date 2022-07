Carrefour relève son objectif de réduction de coûts, confiant pour le S2

PARIS, 27 juillet (Reuters) - Carrefour s'est dit confiant mercredi pour le second semestre, après une hausse de son résultat au cours des six premiers mois de l'année et avoir relevé son objectif de réduction des coûts pour 2022 dans un contexte d'accélération de l'inflation.

Le premier distributeur européen a confirmé son objectif de génération de cash-flow libre net d’au moins un milliard d'euros en 2022 et a déclaré viser désormais un milliard d'euros d'économies cette année, contre 900 millions d'euros prévus précédemment.

Carrefour a annoncé une hausse de 1,6% de son résultat opérationnel courant au premier semestre, à 814 millions d'euros à taux de change constants, grâce à une bonne performance au Brésil, son deuxième marché.

Ces chiffres traduisent à la fois les réductions de coûts (480 millions au premier semestre) et la vigueur des ventes, qui ont progressé de 5,4% à taux de change constants pour atteindre 43,42 milliards d'euros. (Reportage Dominique Vidalon, version française Jean-Michel Bélot, édité par Matthieu Protard)