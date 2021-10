Carrefour : remporte trois trophées de Magasins de l'année

Le groupe Carrefour annonce ce soir avoir remporté trois trophées dans le cadre de l'élection 'Meilleure Chaîne de Magasins de l'Année '.



Ainsi, l'enseigne s'est distinguée en tant que:

- Meilleure Chaîne de Magasins de l'Année - Catégorie Marque de distributeurs

- Meilleur E-commerçant de l'Année - Catégorie Drives et supermarchés

- Meilleure Franchise de l'Année - Catégorie commerces de proximité.



Depuis 2008, cette compétition présentée comme 'la plus importante et la plus populaire dans le secteur de la distribution française' permet aux consommateurs de donner leur opinion. Cette année, 655 614 clients se sont exprimés au sujet de 445 enseignes.



