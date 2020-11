04/11/2020 | 16:18

Carrefour renforce son offre e-commerce non-alimentaire, qui prend le relais de la vente en surface de vente à la suite de la fermeture des rayons dits “non-essentiels” de ses hypermarchés.



L'ensemble des catégories non-alimentaires de Carrefour est désormais disponible sur son site.



L'offre e-commerce a ainsi été enrichie de nombreuses références affectées par l'arrêt de la vente dans les magasins : jeux et jouets, jeux videos, sports et loisirs, décoration de Noël, linge de maison, large sélection d'articles de textile et meilleures ventes de livres, CD et DVD.



Elle comprend également les catégories qui restent ouvertes, notamment les accessoires, l'électronique grand public et le bricolage.



