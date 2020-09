Carrefour : s'allie à Food-X Technologies pour renforcer sa rentabilité dans le e-commerce

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de distribution Carrefour a annoncé mercredi avoir noué un partenariat avec la société canadienne Food-X Technologies, spécialisée dans les technologies de gestion des commandes en ligne dans le secteur alimentaire. Aucun élément financier n'a été annoncé.

Dans le cadre de cet accord exclusif, Carrefour intégrera d'ici à la mi-2021 la suite logicielle de Food-X-Technologies, qui englobe des fonctionnalités allant de la prise de commande à la livraison au dernier kilomètre, a expliqué le groupe dans un communiqué. Cet accord couvrira dans un premier temps le marché belge. Dans cette optique, le distributeur va construire son premier centre de préparation de commandes en Belgique.

"En complément de ce pilote, Carrefour et Food-X envisagent d'étendre leur partenariat à d'autres géographies, la technologie Food-X pouvant être déployée non seulement en entrepôts mais aussi dans les magasins dotés d'une réserve pour la préparation des commandes e-commerce", a expliqué Carrefour dans un communiqué.

"Ce partenariat va permettre au groupe Carrefour d'améliorer la productivité et la rentabilité de ses opérations e-commerce mais aussi son expérience client sur le digital, à un moment où les consommateurs font de plus en plus leurs courses en ligne à travers le monde", a également assuré la société.

