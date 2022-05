Carrefour s'associe à Flink dans la livraison ultra-rapide en France

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché français de la livraison de courses ultra-rapide se consolide. Lundi, la start-up allemande Flink a annoncé le rachat de son concurrent français Cajoo, dans lequel Carrefour avait investi l'année dernière.

Grâce à cette acquisition, Flink entend étendre sa présence en France, en couvrant d'ici à la fin du deuxième trimestre la région parisienne et huit autres grandes villes.

"Carrefour, investisseur de la première heure et partenaire commercial exclusif de Cajoo, deviendra le partenaire exclusif de Flink sur le marché français et un actionnaire direct de la société", a précisé Flink dans un communiqué.

Comme il l'a fait pour Cajoo, Carrefour fournira à Flink une grande partie de son assortiment, y compris ses marques propres ainsi que des produits bio et exclusifs. L'inventeur de l'hypermarché entend également s'appuyer sur les capacités logistiques et opérationnelles de Flink et sur son réseau de magasins pour accélérer son propre service de "quick commerce", Carrefour Sprint.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: JEB

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

May 16, 2022 12:45 ET (16:45 GMT)