Carrefour : sel et plastique en ligne de mire

Carrefour s'engage en faveur de la lutte contre la surconsommation de sel : l'enseigne annonce la réduction de 25% de la teneur en sel d'une partie de ses produits de boulangerie.

Pour parvenir à conserver les saveurs, l'enseigne utilisera un sel composé de minéraux marins ce qui permettra de réduire la quantité de sodium.



Carrefour a déjà testé cette nouvelle recette sur six de ses pains spéciaux, pendant trois mois, dans l'hypermarché des Ulis (91). 95% des clients indiquent n'avoir senti aucune différence et rester fidèles aux produits. Le projet s'étendra donc prochainement à d'autres boulangeries du groupe.



Par ailleurs, l'enseigne expérimente l'usage de sachets kraft dans une dizaine de boulangeries afin de lutter contre la prolifération du plastique.





