Carrefour : son panier "anti-inflation" sera lancé mi-mars

Tandis que Bercy planchait depuis des mois sur un « panier anti-inflation » pour réduire la facture alimentaire des Français, le secteur de la grande distribution a préféré le composer à sa propre sauce. Ainsi, Carrefour (-0,61% à 18 euros) va, proposer, du 15 mars jusqu'au 15 juin, une sélection de 200 produits au prix moyen de 2 euros dont une centaine sont des aliments qualifiés de « sains » et le reste, des produits du quotidien comme la lessive. De son côté, l’offre d’Intermarché sera composée de 500 produits.



Ces initiatives font donc écho au "projet d'un panier uniforme et commun à toutes les enseignes", évoqué dès décembre par la ministre des PME, Olivia Grégoire.

"Nous avons trouvé un très bon accord avec le ministre (de l'Economie et des Finances, ndlr) (...) Il a décidé de laisser à chacun la liberté de définir les opérations de son choix. Il était essentiel que tous les acteurs puissent s'engager en même temps, mais avec une pleine autonomie d'action. Le résultat en sera d'autant plus puissant ", a déclaré, hier, Alexandre Bompard, PDG de Carrefour, dans les colonnes du Journal du Dimanche.

L'inflation en France a de nouveau accéléré en février, de 6,2% sur un an, après 6% en janvier, tirée en majorité par un hausse des prix dans l'alimentation de 14,5% selon la première estimation de l'Insee.