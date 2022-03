Carrefour : succès d'un placement obligataire

Carrefour annonce avoir procédé avec succès au placement d'une émission obligataire pour un montant total de 1,5 milliard d'euros, émission composée de deux tranches dites 'Sustainability-Linked', indexées sur les objectifs de développement durable du distributeur.



Il s'agit d'une première tranche à taux fixe de maturité 4,6 ans pour un montant de 750 millions d'euros, assortie d'un coupon de 1,875% par an, et d'une seconde à taux fixe de maturité 7,6 ans pour un montant de 750 millions, assortie d'un coupon de 2,375% par an.



Cette émission a reçu une demande totale de près de huit milliards d'euros, ce qui a permis une exécution rapide et des coupons attractifs. Les montants levés viendront financer les besoins généraux et assurer le refinancement obligataire.



