Carrefour sur sa lancée au premier trimestre

Paris (awp/afp) - Le groupe de distribution Carrefour a réalisé des ventes supérieures aux attentes des analystes au premier trimestre 2022, grâce notamment à l'Amérique latine, précisant par ailleurs mercredi n'avoir pas rencontré de "problèmes significatifs d'approvisionnement" durant cette période.

Carrefour a réalisé des ventes de 20,2 milliards d'euros (20,8 milliards de francs suisses) toutes taxes et ventes d'essence incluses sur les trois premiers mois de l'année, mieux que les attentes des analystes sondés par Factset et par Bloomberg. Il avait réalisé un chiffre d'affaires de 18,6 milliards d'euros dans le monde un an plus tôt.

La croissance en nombre de magasins comparable --la référence dans le secteur-- a atteint 3,4%.

En France, l'activité est stable à nombre de magasins comparable. L'essentiel de la croissance est portée par l'Amérique latine (+16,6%), en Argentine dans un "contexte inflationniste élevé" et au Brésil, où la croissance est "soutenue par un retour à des volumes en hausse" et où le groupe a racheté fin mars 2021 Grupo Big, troisième acteur de la distribution alimentaire, contre 1,1 milliard d'euros.

"Comme attendu, les dynamiques inflationnistes amorcées au cours du second semestre 2021 se sont accentuées au premier trimestre" de cette année, a relevé le groupe dirigé par Alexandre Bompard, tout en confirmant son objectif de cash-flow libre net supérieur à 1 milliard d'euros en 2022.

Carrefour a en outre précisé vouloir réaliser plus de 900 millions d'euros d'économies de coûts en 2022, dans la lignée des 930 millions d'économies réalisés en 2021 et dans le cadre d'un programme de réduction déjà connu de 2,7 milliards d'euros à horizon 2023.

Carrefour, dont l'action s'est appréciée de près de 27% depuis le début de l'année, a encore précisé mercredi avoir réalisé pour 400 millions d'euros de rachat d'actions, sur 750 prévus en 2022. En 2021, Carrefour avait déjà racheté pour 700 millions d'euros de ses actions.

Alors que certains rayons, notamment d'huiles, de farines ou de pâtes, sont soumis ces dernières semaines à davantage de tensions d'approvisionnement, Carrefour a souligné rester "vigilant face aux risques de pénuries" mais assuré n'avoir "pas rencontré de problèmes significatifs d'approvisionnement au cours du trimestre, malgré quelques ruptures localisées et temporaires".

Il s'est dit "pleinement mobilisé pour assurer un approvisionnement régulier, en augmentant par exemple les stocks de sécurité dans certaines catégories sensibles".

Les consommateurs ont eu tendance ces dernières semaines à faire des achats de précaution, d'une part en raison d'inquiétudes sur l'inflation, d'autre part --dans le cas de l'huile de tournesol-- parce que l'Ukraine en est le premier exportateur mondial et que le conflit qui s'y déroule pourrait obérer les récoltes à venir.

