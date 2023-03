Carrefour : une nouvelle enseigne dédiée aux produits frais

Carrefour a annoncé mercredi le lancement de 'Potager City', sa nouvelle enseigne urbaine de proximité consacrée aux produits frais.



Le géant français de la distribution indique avoir ouvert les deux premiers magasins de ce nouveau format, situés rue de Tolbiac et rue de Seine, à Paris.



Ces boutiques doivent notamment faire la part belle aux fruits et légumes, censés représenter au moins 50% de la surface du magasin, mais aussi aux produits d'épicerie promouvant l'agriculture génératrice.



Seront également proposés une sélection de vins en partenariat avec la société Le Petit Ballon ainsi que des produits frais en libre service, tels que des fromages, des produits laitiers et de la charcuterie.



Avec Potager City, Carrefour dit vouloir répondre aux attentes des consommateurs en matière d'alimentation saine, qui dépassent aujourd'hui le bio pour s'étendre aux circuits courts, à l'approvisionnement local, et à l'agriculture durable.



Après les deux premiers magasins de la rue de Tolbiac et de la rue de Seine, un troisième point de vente ouvrira fin mars à Paris.



C'est après ces trois premières ouvertures que le distributeur décidera de la suite qu'il entend donner à cette nouvelle enseigne au sein de sa division Carrefour Proximité.



